Новосибирск, , 12:24 — REGNUM QR-коды являются особым средством управления и контроля, и их повсеместное введение (пусть и в тестовом режиме) является элементом продвигаемой модели цифрового контроля. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

QR-код ИА REGNUM

«Эффективность последних как инструмента медицинского контроля вызывает сомнение, равно как и перспектива окончательного утверждения на практике самой модели цифровой власти в ближайшее обозримое время», — подчеркнул Бирюков.

Ранее депутат горсовета Новосибирска заявил, что те, кто говорит, что QR-коды как-то остановят очередную волну коронавируса сильно заблуждаются.

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Тем временем, в Новосибирской области с 20 декабря действие системы QR-кодов будет распространено на организации сферы услуг.

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