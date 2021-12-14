Нальчик, 14 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пресечена попытка нелегального провоза спиртосодержащей жидкости. Емкость с 35 тоннами груза была замаскирована внутри цистерны с мазутом. Этот факт был установлен в ходе проверки на федеральной трассе «Кавказ», сообщили 14 декабря в пресс-службе республиканского управления МВД.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Hеж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Нелегальный алкоголь

На вопросы сотрудников отдельного батальона ДПС водитель не смог дать достоверные показания о том, кому предназначен данный груз, документов на спирт у него не было.

«Содержимым тайника является этиловый ректификованный спирт объёмом 35 тонн. При этом спиртосодержащая жидкость не соответствуют ГОСТу по крепости, которая составляет 95,5%, а общая стоимость продукции превышает 1,9 млн рублей», — уточнили в МВД.

Организатором нелегальной перевозки оказался 27-летний житель Баксанского района. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Мужчина признался в перевозке спиртосодержащей жидкости в один из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Расследование продолжается.