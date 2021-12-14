Лондон, , 12:16 — REGNUM Россия в течение долгого времени является мировым лидером в популяризации математики. Об этом 14 декабря сообщает британская газета The Guardian.

Математика

Также в преддверии Международного конгресса математиков, который должен пройти в Санкт-Петербурге летом следующего года, издание предложило своим читателям три задачи от организаторов мероприятия, которые являются «замечательным примером русского стиля» в точных науках.

При этом в первой задаче говорится о кошке, черепахе и столе, и высоту последнего нужно было определить после того, как животных поменяли местами. Также вторая задача построена на принципе кругового мышления, а третья — на математических передвижениях.

Читатели британского издания в своих комментариях оценили указанные математические задания.

«Логическое рассуждение проходит те же этапы, что и математическое решение, даже если вы этого не понимаете», — отметил пользователь под ником ChristopherCundiff.

«Необходимо подумать», — указал пользователь jtappin.

«Как здорово располагать свободным временем, чтобы доказать, что мозг действительно работает!», — добавил пользователь Paulmckeown.

«Мне они скорее понравились», — уточнил пользователь bofbof.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывания нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о последствиях для России в случае «вторжения» на Украину прокомментировали читатели немецкой газеты Die Welt.