Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Следователи СКР разыскивают виновника плохой уборки кровли дома 73 по набережной реки Мойки, с которой на голову прохожей упала сосулька, отправив молодую горожанку в кому. Об этом 14 декабря сообщил в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Главное Следственное Управление СКР по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 13 декабря на двух прохожих, возвращавшихся после обеда на работу в бизнес-центр, с крыши дома 73 по набережной реки Мойки упала наледь. Тяжелые травмы получала 33-летняя горожанка, шедшая ближе к фасаду здания. В состоянии комы она была госпитализирована в Мариинскую больницу, где у нее зафиксировали многочисленные травмы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

По данному факту следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

«В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыш. Кроме того, следователями в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления», — заявили в ведомстве.

Добавим, это не единственный случай падения наледи в центре Петербурга, который произошел 13 декабря. Вечером с крыши дома 21/4 по улице 3-я Советская на голову 60-летнего мужчины упала глыба льда. Он смог самостоятельно обратиться за помощью к прохожим, после чего был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

ГСУ СК РФ по Петербургу просит горожан, которые стали свидетелями ненадлежащей уборки города в зимний период, обращаться в дежурные коммунальные службы. В случае, если после обращения меры приняты не были и угроза жизни и здоровью людей осталось, сообщить об этом в ведомство по телефонам: «Телефон доверия»: 571−00−40; «Ребенок в опасности»: 312−08−00; «Телефон дежурного»: 570−66−71.

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