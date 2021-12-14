Москва, , 12:15 — REGNUM Энергетическая и климатическая повестка стала едва ли не ключевой в работе политиков, лидеров многих стран мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Саммит ООН по климату Un.org

«Новая реальность отражает серьезное воздействие на работу бизнеса на правительства многих стран Запада и Австралии.

Особенно активны сегодня так называемые климатические инвесторы-активисты Follow This, выступающих под лозунгом «Зеленые» акционеры меняют мир».

Вполне очевидно, что благие намерения улучшить экологическую ситуацию мира, активисты попросту раскачивают «зеленый» рынок и повышают к нему интерес инвесторов.

Мы уже видим значительное «озеленение» в маркетинговых и корпоративных коммуникациях ведущих российских кредитных организаций и многопрофильных публичных компаний.

В маркетинговую красивую обертку ESG те же банки теперь красиво заворачивают свои кредитные продукты, а сырьевые и металлургические компании активно внедряют зеленую философию своей операционной деятельности на всех этапах производства.

Во многих странах мира диалог бизнеса и власти выходит на качественный уровень, растет его эффективность.

Очень важно, чтобы в мировом сообществе тема экологии и заботы о климате на стала откровенно политической. Привязка темы изменений климата к мировой безопасности пока является весьма условной.

Россия имеет все объективные возможности для развития эффективных контактов с мировыми участниками рынка. Особо яркие перспективы сегодня у гидроэлектроэнергетики.

В этой отрасли здесь есть масса ярких достижений, о которых уже сегодня стоило бы информировать заинтересованные стороны, различные аудитории», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, которая увязывает вопросы климата и безопасности.

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