Уфа, , 12:16 — REGNUM 512 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коронавирус. Курган Оперштаб Курганской области

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Сообщается, что всего в регионе выявили 114 820 пациентов с COVID-19. При этом справились с этой инфекцией 103 955 человек, в том числе 536 человек победили вирус в минувшие сутки.

Отмечается, что в республике за минувшие 24 часа была констатирована смерть 31 пациента с COVID-19.

Прививки от этой инфекции в Башкирии получили 2 093 283 человека, завершили вакцинацию 1 896 987 человек.