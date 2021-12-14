Багдад, 14 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Представители двух крупнейших коалиций в парламенте Ирака достигли соглашения по вопросам формирования нового правительства страны. Как сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на свои источники, в Багдаде прошла встреча лидеров коалиции «Азм» и «Шиитской координационной структуры», которые договорились о создании политического альянса из числа крупнейших парламентских фракций.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Как отметил лидер коалиции «Азм» Хамис аль-Ханджар, переговоры позволили сторонам продвинуться в понимании того, каким должно быть новое правительство страны.

«Сегодня мы приняли делегацию Координационной структуры во главе с Нури аль-Малики, и мы обсудили последствия досрочных выборов и сопутствующие политические события. Альянс «Азм» берёт на себя обязательство вести общенациональный диалог со всеми политическими силами, и мы не будем заигрывать одной стороной за счет другой, поскольку Ирак не может терпеть новых разногласий» — написал аль-Ханджар на своей странице в Facebook.