Казань, , 12:13 — REGNUM В Татарии по состоянию на 14 декабря зарегистрировали 40 973 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 179 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 187 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 34 117 ковид-пациентов, скончались 1348 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 268 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, из 16 заразившихся «Омикроном» жителей России 11 были вакцинированы от коронавируса. Кроме того, некоторые из этих людей ранее уже перенесли коронавирусную инфекцию.

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