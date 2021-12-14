Оренбург, 14 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Оренбургской области, курировавшая экономический блок, Наталья Левинсон возглавила совет директоров банка «Оренбург». Информация об этом опубликована на сайте кредитного учреждения.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Добавим, после того, как Олег Димов стал депутатом Госдумы (сентябрь 2021 года), должность председателя совета директоров банка стала вакантной. Некоторое время этот пост занимала заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Юлия Мотлохова. В настоящее время она числится зампредом Совета директоров.

Напомним, Левинсон покинула пост и. о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике в апреле 2021 года. Впоследствии эту должность занял 27-летний Игнат Петухов. Он является земляком оренбургского губернатора Дениса Паслера и приехал из Свердловской области по приглашению главы региона.

Стоит отметить, в 1991 году в Оренбурге был открыт филиал коммерческого банка развития электроэнергетики «Электробанк». В 1995 на базе Оренбургского филиала «Электробанка» администрацией области и крупными предприятиями местного топливно-энергетического комплекса было создано самостоятельное региональное кредитно-финансовое учреждение «Ортэкбанк». В 2001 году администрация Оренбуржья приобрела контрольный пакет акций «Ортэкбанка», наделив его статусом Оренбургского областного банка. Тогда же у него появилось новое название — «Оренбург».