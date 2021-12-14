Новосибирск, , 12:12 — REGNUM В Новосибисрке в течение дня сегодня, 14 декабря, ожидается значительное понижение температуры воздуха до — 26 °C, в ночные часы — до — 30 °C. Таков прогноз Западно-Сибирсокого гидрометцентра.

Морозы Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, сегодня, 14 декабря, днём прогнозируется до −19…−21°С с понижением до −24…−26°С, ветер западный 3−8 м/с, небольшой снег, на дорогах — местами гололедица.

В среду, 15 декабря, ночью температура воздуха составит −28…−30°С, днём 12…-14°С, ветер южный, ночью 2−7 м/с, днем 6−11 м/с; ночью преимущество без осадков, днём небольшой снег.

16 декабря в городе ночью ожидается до −14…−16°С с повышением к утру, днём −7…−9°С, ночью местами умеренный снег.

В пятницу, 17 декабря, температура ночью −5…−7°С, днем −3…−5°С, ветер ночью юго-западный 3−7 м/с, небольшой умеренный снег.