Вена, 14 декабря 2021, 12:11 — REGNUM Австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2» и надеется на скорый запуск трубопровода, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Die Welt.
Нехаммер назвал газопровод важным проектом. Необходимо, чтобы европейские страны были обеспечены энергоресурсами из как можно большего количества источников, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.
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