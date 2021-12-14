Росарио, Аргентина, , 12:11 — REGNUM Огромную фреску с изображением нападающего сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионеля Месси открыли в городе Росарио (Аргентина).

Работа называется «Из другой галактики и из моего города». Высота картины составляет 69 метров. Её написали художники Марлен Суриага и Лисандро Уртеага.

https://twitter.com/Cba24Ncomar/status/1470493788569317376

Росарио является родным городом Месси. Напомним, Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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