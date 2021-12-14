Париж, , 12:10 — REGNUM Во Франции 400 000 человек старше 65 лет пропустили ревакцинацию от коронавируса, сообщает Le Parisien.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно полученной информации, из почти 8,5 млн жителей Франции старше 65 лет, имеющих право пройти ревакцинацию от коронавируса, 400 000 человек еще не получили вакцину. Это число составляет 5% от возрастной группы.

Причина, по которой тысячи жителей Франции не пришли на ревакцинацию, не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс пользуется все большей популярностью у жителей Франции.

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