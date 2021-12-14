Париж, 14 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Во Франции 400 000 человек старше 65 лет пропустили ревакцинацию от коронавируса, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Согласно полученной информации, из почти 8,5 млн жителей Франции старше 65 лет, имеющих право пройти ревакцинацию от коронавируса, 400 000 человек еще не получили вакцину. Это число составляет 5% от возрастной группы.

Причина, по которой тысячи жителей Франции не пришли на ревакцинацию, не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс пользуется все большей популярностью у жителей Франции.