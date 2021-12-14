Южно-Сахалинск, 14 декабря 2021, 12:15 — REGNUM В арбитраже Сахалина разворачивается крупный экологический спор — от угольного разреза, имеющего офшорные корни, требуют оплатить ущерб, причинённый «лесам и находящимся в них природным объектам». Сумма иска к ООО «Бошняковский угольный разрез» превышает 151 млн рублей. На сегодня рассмотрение дела приостановлено на время экспертизы. Экспертам, в частности, предстоит определить размер фактического ущерба и правильность расчётов, передаёт ИА REGNUM.
До 14 января 2022 года по делу будет проходить экспертизы. По её результатам планируется ответить на ряд вопросов: определить размер фактического ущерба, причинённого лесным ресурсам на участке общей площадью 11,35 га, правильность расчёта, а также определить стоимость и виды работ для устранения вреда. Помимо этого, эксперты должны ответить на вопрос, есть ли невосполнимые или трудновосполнимые экологические потери в состоянии экосистемы. Если такие потери будут обнаружены, специалисты должны будут расписать их подробно, указав возможность восстановления почв через их рекультивацию.
Напомним, истцом в деле, которое слушается с марта 2021 года, выступает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Компания-ответчик создана в апреле 2010 года для добычи угля, владелец — кипрская фирма «Сериата инвестментс лимитед».
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