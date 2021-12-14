Москва, , 12:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о коллективном иммунитете депутатов и проинформировал о том, что заболевших COVID-19 нет, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Коллективный иммунитет депутатов составляет 95%», — сказал Володин.

При этом, по его словам, в ЛДПР коллективный иммунитет составляет 100%, в «Единой России» — 99%, СРЗП — 89%, в КПРФ — 81, во фракции «Новые люди» — 73%.

«За неделю заболевших нет», — отметил Володин.

Со своей стороны, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сдать мандаты непривившимся.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов скорректировал данные, по его убеждению, в его фракции вакцинированные и переболевшие составляют почти 100%.

Вместе с тем, уточнил Володин, в «Единой России» 4 человека не вакцинированы, в СРЗП — 3, КПРФ — 11, «Новые люди» — 4 и один парламентарий вне фракций.