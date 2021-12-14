Москва, 14 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Каждая пятая свадьба в Москве в 2021 году состоялась в красивую дату, больше всего свадеб пришлось на 21 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. Захарово. Московская область

В управлении пояснили, что молодожёны считают красивыми датами зеркальные сочетания цифр, для 2021 года это 21 числа всех месяцев. Более 3700 пар выбрали для бракосочетания именно 21 число, а более 1100 пар поженились 21 августа (21.08.21).

Популярны также даты с повторяющимися цифрами, например, 17.07 и 28.08. Более 970 пар поженились 17 июля, также около тысячи — 28 августа. Дату 26.06 выбрали более 800 пар, 20.02 — около 700 пар, ещё около 100 пар поженились 12.12.21.

«Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тысяч московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России расширили полномочия ЗАГСов — брак теперь можно зарегистрировать на дому или в больницах.

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