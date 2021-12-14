Каракас, , 12:09 — REGNUM Самолёт с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро приземлился в Гаване, где он примет участие в XX саммите Боливарианского альянса народов Нашей Америки (ALBA), который пройдет 15 декабря на Кубе. Об этом пишет агентство EFE.

Николас Мадуро Kremlin.ru

«Страны ALBA сумели правильно справиться с пандемическим кризисом, выстоять по вакцинам, контролировать ситуацию, и сегодня мы проводим первый постпандемический саммит для обсуждения постпандемического экономического, социального и политического плана, для обсуждения нового постпандемического мира», — сказал Мадуро.

Ранее власти Венесуэлы заявили о том, что в стране вакцинировалось 81,6% населения.