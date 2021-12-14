Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба РФ выявила мошенничество при покупке здания Южного таможенного управления стоимостью 253,4 млн рублей. Суд решение ведомства поддержал.

Таможня вывеска

Установлено, что Южное таможенное управление и компания «КСМ-14» заключили соглашение в рамках торгов на покупку здания. Заказчик сформировал техническое задание таким образом, что круг потенциальных участников закупки был ограничен.

Застройщик был оштрафован на 14 млн рублей, должностные лица Южного таможенного управления привлечены к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.