Новосибирск, 14 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области объём финансирования ремонта и реконструкции автомобильных дорог будет увеличен до 8 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

«В Новосибирской области на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию федеральных, региональных и местных автомобильных дорог с учётом дополнительных отчислений из регионального и федерального бюджета в текущем году направлено 6,9 млрд рублей: из средств регионального бюджета выделено 4,2 млрд рублей, из федерального — 2 млрд рублей», — уточнил Костылевский.

Он отметил, что в 2022 году объём выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в области значительно возрастет и составит около 8 млрд рублей. Из них 3,5 млрд — из областного бюджета, остальные — федеральные.