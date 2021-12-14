Ульяновск, , 12:04 — REGNUM В Ульяновской области зафиксированы жертвы ковида. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 14 декабря, в Ульяновской области умерли ещё 15 ковидных больных. Напомним, что сутками ранее скончались 13 пациентов с коронавирусом.

Всего за месяц, с 15 ноября по 14 декабря, каждые сутки умирали от шести до 18 больных COVID-19. С начала пандемии в Ульяновской области умерли 3564 пациентов с коронавирусом.

Напомним, министерство здравоохранения Ульяновской области и Симбирская епархия подписали соглашение о сотрудничестве, которая предусматривает совместную информационную работу по ряду направлений и подготовку «сестёр милосердия».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе под наблюдением находится 14 724 контактных лица. Число таких жителей практически каждые сутки снижается.