Ереван, 14 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Ереван всё также готов приступить к нормализации отношений с Анкарой без предварительных условий. Об этом говорится в обращении МИД Армении, обнародованном 14 декабря на сайте ведомства.

Армения

В армянском МИД отреагировали на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он сказал, что Анкара готова назначить спецпредставителя по отношениям с Ереваном.

«Положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона тоже назначит специального представителя для этого диалога», — говорится в заявлении МИД Армении.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.