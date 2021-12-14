Грозный, 14 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Чечне на защиту елей от вырубки в предновогодний период встали сотрудники министерства природы и МВД. На дорогах республики организована работа патрулей в составе лесных инспекторов и полицейских.

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Они будут контролировать грузовые перевозки, в том числе и на стационарных постах ГИБДД, пишет ИА «Чечня Сегодня». Тех, кто перевозит хвойные деревца, предупредили о необходимости иметь при себе разрешительные документы.

По словам директора департамента лесного хозяйства республики Лема Тушаева, штраф за незаконную рубку деревьев составляет для граждан до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. А если гражданин нарубил елок на сумму больше, чем 5 тыс. рублей, то его ждет привлечение к уголовной ответственности и лишение свободы на срок до семи лет.

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