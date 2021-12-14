Москва, , 12:02 — REGNUM Комитет Госдумы по промышленности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Парламентарии отмечают, что введение сертификатов (QR-кодов) «не самоцель, это временный инструмент для выстраивания механизма государственного управления формирования предсказуемой санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением ковида в стране, который направлен на снижение риска заражения граждан коронавирусной инфекцией, на охрану жизни и здоровья человека, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны».

Комитет подчеркивает необходимость своевременного принятия необходимых для реализации положений законопроекта нормативных правовых актов, а также повсеместного информирования проживающих на территории Российской Федерации граждан о целях законопроекта и принимаемых мерах, в особенности, разъяснения о процедуре получения сертификатов потребуются проживающему в сельских и отдаленных районах России населению в отношении порядка обращения в МФЦ и получении от уполномоченной на то организации сертификата на бумажном носителе.

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает QR-коды