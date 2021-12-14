Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Власти Ленинградской области утвердили даты зимних каникул. Школьники региона будут отдыхать с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зимние развлечения Марина Каширская © ИА REGNUM

Таким образом учащиеся в общей сложности будут отдыхать чуть больше двух недель.

«Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также профилактировать их», — заметил зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Отметим, зимние каникулы должны были начаться 29 декабря и продлиться до 9 января.

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