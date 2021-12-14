Севастополь, , 11:59 — REGNUM Новейшее судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров», переданное ВМФ России в августе, совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования — Севастополь. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

СТО «Всеволод Бобров» ПАО «Северная верфь»

Приёмка флотом «Всеволода Боброва» — второго судна проекта 23 120 «Эльбрус», построенного на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, состоялась 6 августа. 21 августа в Военной гавани Кронштадта на судне был торжественно поднят Андреевский флаг, оно вошло в состав российского флота.

Пресс-служба ЮВО «Ранее флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие в Балтийск, выполнили проверку материальной части судна, произвели допуск личного состава к выходу и межфлотскому переходу».

Читайте ранее в этом сюжете: «Всеволод Бобров» войдёт в состав ВМФ России 21 августа