Кострома, 14 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области назвал районы с наименьшим и наибольшим процентом населения, сделавшим прививки от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Данные актуальны на 13 декабря 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Меньше всего граждан — 26% от плана привито в Чухломском районе. Остальные муниципалитеты выполнили показатель по вакцинации 80% взрослого населения не менее чем наполовину. Худшая ситуация — в Павинском (51,8%), Макарьевском (52,1%), Островском (55,2%), Кологривском и Поназыревском (55,8%) районах и Шарье — 55,5%.

Наибольший процент вакцинированных — в Костроме (88%), Красносельском (78,4%), Костромском (75,8%), Вохомском (70,5%) и Сусанинском (69,7%) районах.

По словам медиков, статистика не полностью отражает ситуацию с вакцинацией в регионе. Граждане, привитые мобильными бригадами больниц, записываются не на «счёт» родного района, а в муниципалитет, где находится медучреждение.

В общей сложности прививки от COVID-19 в Костромской области сделали 280 тысяч 847 человек, что составляет 72,6% от плана. До конца Нового года в регионе надеются охватить вакцинацией 80% взрослого населения — 386 тысяч 902 человека.