Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чувашии вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Также зафиксированы новые смерти от ковида, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный оперативным штабом России.

Новый ангиографический комплекс. Фото: БУ «Республиканский кардиологический диспансер» минздрава Чувашии Cap.ru

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По сведениям на 14 декабря, в Чувашии вторые сутки подряд заражение новой коронавирусной инфекцией официально выявлено у 135 жителей. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 44 948 случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 39 267 пациентов, из них за последние сутки выписаны 112 человек. Доля вылечившихся составила 87,36%.

Жертвами пандемии в Чувашии стали 3568 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались 18 человек. Уровень смертности — 7,94% (от числа выявленных случаев заражения).

Как сообщало ИА REGNUM, в республиканском кардиологическом диспансере Чувашии запущен в работу новый ангиографический комплекс, предназначенный для диагностики и лечения сердечно-сосудистых патологий малотравматичным способом.