Волгоград, 14 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Почти 11 тысяч некорректных счетов выставил абонентам региональный оператор по обращению с коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Волгоград», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Надзорное ведомство провело проверку порядка расчёта платы за мусор. Лицевые счета на основании договора с региональным оператором формирует информационно-вычислительный центр ЖКХ и ТЭК Волгограда, их открыто 1 млн 012 тыс. 149. В более чем 10,7 тыс. случаев платёжные документы содержали некорректные данные — плата начислялась умершим и гражданам, снятым с регистрационного учёта по месту жительства, абонентам по несуществующим адресам и домовладениям, непригодным для проживания. Прокуратура также пресекла порядка 300 фактов платежей на один и тот же адрес разным гражданам, в том числе там никогда не проживавшим.

В адрес генерального директора «Ситиматик-Волгоград» внесено 33 представления. Материалы направлены в региональное управление Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении регионального мусорного оператора к административной ответственности за обман потребителей.