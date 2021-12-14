Москва, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 1145 человек. Об этом 14 декабря сообщили в федеральном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это больше, чем накануне, когда скончался 1121 ковид-пациент. Общая смертность в результате заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии составила 291 749 летальных исходов.

В Москве за сутки умерли от ковида 89 человек, в Санкт-Петербурге — 62, в Подмосковье — 52.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 28 343 случая заражения коронавирусом.