Уфа, 14 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Порядка трех тысяч единиц техники и оборудования на десять млрд рублей приобрели в текущем году аграрии в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Комбайн

Сообщается, что это на 912 млн рублей больше, чем в прошлом году.

«Всего республиканские аграрии закупили 450 тракторов различного тягового класса, 205 зерноуборочных и 35 кормоуборочных комбайнов, более 700 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий. Активное обновление техники поможет нам оперативно справиться с предстоящей посевной кампанией. Она обещает быть непростой, объемы ярового сева возрастут из-за того, что аграрии региона не сумели выполнить плановые показатели по посеву озимых, из-за погодных условий», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что сельхозпроизводители приобретают также и оборудование для животноводства. В Башкирии работает республиканская программа обновления технического парка аграрно-промышленного комплекса. В рамках ее реализации аграриям субсидируется до 50% затрат на закупку сельскохозяйственной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году субъектам сельского предпринимательства была оказана государственная поддержка на сумму свыше 620 млн рублей.