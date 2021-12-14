Эр-Рияд, 14 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. 42-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива под председательством Саудовской Аравии открылся в Эр-Рияде в присутствии лидеров шести стран-участниц организации. Как сообщает агентство Akhbar al-Saudia, участники саммита намерены рассмотреть вопросы совместного сотрудничества в решении ряда региональных проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Как отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсала бин Фархана Аль Сауд, саммит проводится в непростое время, поскольку регион Персидского залива сталкивается с множеством трудностей, требующих совместных решений.

Участники саммита планируют обсудить ситуацию в Йемене, вопросы, связанные с иранской ядерной программой и ряд других вызовов региональной безопасности.

Как сообщалось ранее, в преддверии саммита наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман аль Сауд совершил турне по странам Персидского залива в ходе которого встретился с главами Омана, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.