Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Петербурге количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией вторые сутки подряд составляет менее двух тысяч. За минувший день выявлено 1989 случаев заражения. Тем не менее, 14 декабря Петербург оказался на первом месте среди регионов РФ по новым случаям, обогнав даже Москву (1976 случаев).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обновленные данные по заболеваемости 14 декабря опубликовал федеральный оперштаб. За прошедшие сутки в Петербурге выявили коронавирусную инфекцию у 1989 человек, это на 21 человека больше, чем за 12 декабря.

Ковид стал основной причиной смерти у 62 человек за прошедшие сутки, что на два человека больше, чем за предыдущие сутки.

Количество выздоровевших от коронавируса за последние сутки составило 3098 случаев. Это в 4,5 раза больше, чем сутками ранее, тогда от коронавируса выздоровели 687 человек.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 819 265 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 27 008 человек, а выздоровели — 761 399 человек.

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