Стокгольм, 14 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Согласно обзору издания Dagens Samhälle, разрыв в оплате труда между директорами регионов в Швеции и наиболее влиятельными региональными политиками увеличивается. Так, заработная плата директоров в среднем на 93% выше, чем у председателей региональных советов, то есть кадровых политиков. Об этом газета написала 13 декабря.

Стокгольм. Швеция

Финансовый управляющий (мэр) лена Стокгольм Ирен Свенониус с зарплатой в размере 142 000 шведских крон является самым высокооплачиваемым региональным политиком Швеции. Однако вознаграждение ее труда все еще сильно отстает от зарплаты регионального директора Карины Лундберг Ууделепп, которая зарабатывает 231 400 шведских крон в месяц, что на 63% больше.

«Если мы хотим привлечь на должность регионального директора подходящего человека, зарплата должна быть конкурентоспособной. Заработная плата высока, но ведь и предъявляемые требования также высоки», — написала Свенониус в электронном письме в редакцию Dagens Samhälle.