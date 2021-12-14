Архангельск, 14 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Архангельской области продолжат геологоразведочные работы по поиску алмазов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Alrosa.ru Карьер по добыче алмазов

«В ближайшие годы в регионе начнется новый этап геологоразведочных работ. Исследования будут проводиться в отношении алмазов. Кроме того, будет создана совместная с Роснедрами рабочая группа, которая займется вопросами перспективности наличия на территории Архангельской области углеводородного сырья», — написал губернатор.

Напомним, в Архангельской области добычей алмазов занимаются две компании — «АГД Даймондс» и «Севералмаз» (АК «АЛРОСА»).

«АГД Даймондс» ведет разработку месторождения имени В. Гриба в Мезенском районе, которое является одним из крупнейших в России. «Севералмаз» разрабатывает месторождение им. Ломоносова, состоящее из 6 кимберлитовых трубок с общими ресурсами более 115 млн. карат алмазного сырья.