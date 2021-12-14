Москва, , 12:01 — REGNUM Три четверти людей, у которых в России выявили штамм коронавируса «Омикрон», ранее привились от COVID-19. Об этом сообщила 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.

Анна Попова Kremlin.ru

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Из 16 заразившихся «Омикроном» жителей России 11 были вакцинированы от коронавируса, сказала она. Кроме того, некоторые из этих людей ранее уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Попова заявила также, что в России создана новая тест-система, позволяющая выявлять штамм «Омикрон». Её тестируют в ЮАР, но тесты можно проводить и в России, так как этот вариант вируса попал в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о выявлении штамма «Омикрон» у 16 жителей России, вернувшихся из ЮАР.

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