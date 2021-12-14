Москва, , 11:50 — REGNUM Проявляющиеся в течение дня резкие скачки артериального давления — это сигнал того, что нужно начать заниматься своим здоровьем. Об этом 14 декабря рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Мясников Vk.com/drmyasnikov

По словам Мясников, такого рода явления называется «неустойчивой лабильной гипертонией», которую врачи обычно наблюдают в начале болезни.

«Когда еще барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к такому или иному уровню давления, который они будут принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный», — пояснил он.

Также врач уточнил, что нужно обращать внимание на то, что у человека при этом явлении и может быть разное давление в разных положениях тела.

«Может быть лежа или сидя у человека давление 220 на 120, он встанет — у него будет 120 на 70», — отметил Мясников.

При этом он добавил, что такие вещи являются характерными для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков, и в этих случаях нужно измерять артериальное давление в разных позициях.

«Лабильная начальная степень гипертонии — это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках», — порекомендовал врач.

В то же время, он подчеркнул, что лекарства необходимо принимать только под наблюдением грамотного специалиста, потому что это «достаточно тонкая ситуация».

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