Стокгольм, , 12:29 — REGNUM За последние месяцы в сфере социального обслуживания в лене Стокгольм постоянно случались кризисы. Однако политическое руководство в лице финансового управляющего Ирен Свенониус постоянно находило отговорки, которые вели к тому, что виноватыми получались все кроме Свенониус. Об этом 13 декабря написала газета Aftonbladet.

Стокгольм Øyvind Holmstad

Так, например, в начале кампании по вакцинации от COVID-19 выяснилось, что 50 000 доз вакцин пылятся на складах. Тогда всю вину Свенониус возложило на правительство Швеции, которое, по ее словам, прислало в лен слишком малое количество доз вакцины, что привело к логистической путанице.

Несколько недель назад акушерки и сотрудники домов престарелых собрались на акцию протеста в столице из-за ухудшения ситуации в сфере родовспоможения. Свенониус ограничилась следующим комментарием, выступая в эфире радиостанции Sveriges Radio:

«Очень жаль, что ставшие уже профессиональными протестующими идут на совершенно нормальную демонстрацию, касающуюся улучшения охраны материнства».

Отметим, что газета Aftonbladet позиционирует себя как «независимое СМИ с социал-демократической повесткой», в то время как Ирен Свенониус является членом правой консервативной партии «Умеренные».