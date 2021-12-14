Элиста, , 11:50 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 16 человек, информирует региональный оперштаб 14 декабря. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, лечение в ковидных госпиталях получают 232 пациента, из них 15 человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаётся 1001 житель Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 739 жителей степной республики. С выздоровлением выписаны 32 157 пациентов.

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