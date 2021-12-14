Кызыл, 14 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В больницу Кызыла с отравлением доставлены 74 воспитанника республиканского кадетского корпуса в возрасте от 12 до 16 лет. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Http://www.gradkostroma.ru Школьная столовая

«Состояние 25 детей оценивается как среднетяжелое, 40 детей — как средней тяжести, состояние девяти детей удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что в Туве по факту пищевого отравления воспитанников кадетского корпуса организована процессуальная проверка.

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В настоящее время осматриваются столовое помещение и пищеблок школы-интерната, изымается документация, образцы пищевых продуктов и питьевой воды для дальнейшего направления на химическое, микробиологическое и иные виды исследований для установления источника и причин отравления.