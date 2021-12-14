Южно-Сахалинск, , 11:49 — REGNUM На Сахалине из-за COVID-19 и гриппа министерство образования области рекомендовало всем общеобразовательным учреждениям перевести школьников на дистанционное обучение с 27 декабря, сообщило ИА «Сахалин и Курилы» со ссылкой на министерство.

Дистанционное обучение Пресс-служба Минпросвещения России

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На дистанционные технологии обучения рекомендуется перевести всех школьников с 1 по 11 классы.

В настоящее время на дистанционном обучении, из-за выявленных случаев заражения коронавирусом или контактов с ковидными больными, находятся 209 человек в 8 классах из 6 школ.

Ещё 101 класс в островном регионе находится на карантине из-за гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края ввели дополнительные меры защиты пенсионеров от COVID-19, а также прорабатывают вопросы материального и нематериального стимулирования пожилых к вакцинации.