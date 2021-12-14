Чебоксары, , 11:48 — REGNUM Компания из Вологодской области вышла с банкротным иском в отношении научно-производственного предприятия из Чувашии. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд вышла компания «Нерудстрой» из Вологодской области (г. Череповец). Ответчиком указано общество «Научно-производственное предприятие «Рудмашконструкция» (г. Чебоксары).

Череповецкая компания просит суд признать чебоксарское предприятие банкротом, заявив о сумме исковых требований в размере 5 093 140 рублей 5 копеек. Детали пока неизвестны.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Чувашии 9 декабря, производство по заявлению пока не возбуждено.

По данным ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Рудмашконструкция» зарегистрировано в 2011 году в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Указанный основной вид деятельности — торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.