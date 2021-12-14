Стокгольм, , 12:15 — REGNUM На сайте парламента Швеции 13 декабря появилось сообщение, согласно которому один из парламентских комитетов риксдага принял решение повысить размер заработных плат народным избранникам.

Шведская крона

Так, зарплаты депутатам парламента будут увеличены на 1 600 шведских крон в месяц до 71 500 шведских крон. Новый расчет заработной платы будет применяться с 1 января 2021 года. Согласно пресс-релизу, это решение было принято комитетом по вознаграждениям.

В ходе дискуссий перед принятием решения комитет прежде всего принял во внимание изменения заработной платы, которые ранее были согласованы на всем рынке труда Швеции.

Таким образом, зарплата депутата Риксдага составит свыше 570 тысяч российских рублей в месяц.