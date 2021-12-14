Благовещенск, 14 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Амурской области в сёлах Верхнеблаговещенское и Белогорье, которые являются частью Благовещенска, появился новый асфальт. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе правительства региона.

Pxhere.com Новая дорога

В том числе до нормативного доведено состояние дороги по улице Мухина в селе Белогорье. Эта дорога важна в том числе тем, что по ней ходит школьный автобус. Помимо ремонта 1,5-километровый участок улицы был расширен до семи метров.

В селе Верхнеблаговещенское на участке улицы Ленина уложили 5,5 тыс. тонн асфальта, ширина дороги была увеличена. Всего летом в этих двух сёлах было отремонтировано более 4 км дорог.

В Благовещенске в 2022 году в рамках нацпроекта намерены отремонтировать ещё четыре дороги.

«К ремонту дорог необходимо подходить комплексно, не ограничиваться только заменой верхнего слоя покрытия. А отремонтировав основные улицы, нужно направить усилия на окраины, ведь именно там находятся самые рейтинговые участки, ремонта которых ждут многие граждане», — заключил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на 2022 год запланировано приведение дорог до нормативного состояния. Запланированы масштабные работы и на следующий год.