Москва, 14 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Оставить единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для желающих поступить в вузы предлагает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Наиболее разумным в настоящее время, по мнению педагогов и самих учащихся, представляется решение оставить сдачу ЕГЭ для тех учащихся, которые планируют поступать в вузы, а для остальных учащихся предусмотреть возможность получения аттестата о среднем образовании на основании школьных экзаменов», — заявила Школкина.

При этом, по ее убеждению, у выпускников должно быть право сдать ЕГЭ в любое время в течение жизни.

Такое решение, рассуждает депутат, позволит не «ломать» судьбу таких ребят, а наоборот, дать им шанс стать теми «золотыми» рабочими руками на промышленных предприятиях, в сфере АПК, где существует сейчас дефицит рабочих кадров.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в правительстве задумались о замене ЕГЭ на портфолио ученика. По его словам, роль портфолио серьезно вырастет к 2030 году. В итоге к моменту поступления в вуз оно даже может стать альтернативой единому госэкзамену, пишет «Российская газета».

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для школьников и предложил отменить экзамен.