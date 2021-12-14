14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 12:22 — REGNUM Китай 13 декабря отметил 84-ю годовщину Нанкинской резни, устроенной японскими завоевателями, вошедшими в тогдашнюю столицу Китая. Резня стала одним из самых варварских эпизодов Второй мировой войны, который по степени бесчеловечности не уступает тем зверствам, которые творили немецкие нацисты. Японские фашисты уничтожили за три недели, по официальным данным, 300 тыс. мирных жителей города и безоружных солдат. Японцы не щадили никого, особенную жестокость проявляя к женщинам, старикам и детям.

Японцы в Китае

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo вспомнили это событие и его жертв под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV. Публикация стала настолько популярна, что собрала более 50 тыс. комментариев, 16 млн просмотров и 960 тыс. лайков.

«Япония скверна до мозга костей, и не приходится ожидать, что она станет лучше», — уверен «Чай с молоком».

«Я просто ненавижу японцев, которые ненавидят нас до глубины своей души. Когда я вижу их, я вспоминаю своих предков. Забыть историю — значит дважды предать умерших», — заявил другой комментатор.

Японец среди убитых китайцев

«Дракон рождает дракона, феникс рождает феникса, отпрыск мыши проделывает дыры, все определено в ДНК. Наверное, в Японии есть несколько неплохих людей, но я не смог найти ни одного из ста, а это значит, что их нет», — добавил Сюй Циннянь.

«Несколько десятков миллионов человек погибли от японского оружия, включая убийство американских военнопленных, Батаанский марш смерти, резню в Маниле и резню в Нанкине. Все их преступления не перечесть. После Второй мировой войны Япония передала Соединенным Штатам лишь часть своего суверенитета. Сегодня она строит из себя даже большую жертву, отрицая историю своих преступлений, а их политики храм Ясукуни!» — гневно заявил Дональд Хан.

Отметим, что во время так называемого марша смерти на полуострове Батаан в 1942 году на Филиппинах японские военные отправили 75 тыс. пленных филиппинских и американских солдат в 97-километровый марш по разбитым дорогам с немотивированным проявлением жестокости. В результате лишь 84 тыс. пленных добрались до пункта назначения. Среди погибших было 5−10 тыс. филиппинцев и 600−650 американцев.

Храм Ясукуни — это синтоистский храм в Токио, особенностью которого является поклонение душам умерших за императора воинов, включая военных преступников высшей категории. До сих пор сегодня такие политики, как бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, приносят ритуальные подношения в этом храме.

«Китай никогда не забудет, Нанкин никогда не забудет бесчисленных преступлений, совершенных японским милитаризмом. Только помня историю, мы можем ценить мир; только принимая историю как зеркало, мы можем смотреть в будущее; только когда родина сильна, мы можем лучше защитить себя», — отметил «Известный эмоциональный блогер».

Расстрел японскими солдатами китайцев в Нанкине Цитата из к/ф «Город жизни и смерти». Реж. Лу Чуань. 2009. КНР

«Правду этой истории нужно передавать снова и снова и помнить. Это не из ненависти, а для нашего собственного самосовершенствования. Мы всегда должны напоминать Японии, что они все еще должны признаться в содеянном и покаяться», — считает «Тихая большая ночная кошка».

В целом китайцы до сих пор крайне эмоционально относятся к тому, что сделали с их предками японские фашисты. Китайские власти чтут память погибших и не позволяют никому оскорблять ее. Специально для этого в стране были приняты законы, карающие всех, кто осмелится глумиться над героями и жертвами. При этом больше всего китайцев беспокоит нежелание Японии признавать очевидные военные преступления и наглость претендовать на роль жертвы.