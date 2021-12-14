Париж, , 11:45 — REGNUM Совет директоров организационного комитета Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, утвердил церемонию открытия игр, которая впервые в истории летних Олимпийских игр пройдет за пределами стадиона, сообщает Le Figaro.

Олимпийские игры Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Церемония открытия летних Олимпийских игр пройдет на реке Сена.

Согласно плану, более 160 лодок пройдут по реке Сена на протяжении почти 6 км. В церемонии могут принять участие спортсмены из более чем 200 делегаций.

Завершение церемонии состоится на эспланаде Трокадеро.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.