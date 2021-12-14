Париж, 14 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Совет директоров организационного комитета Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, утвердил церемонию открытия игр, которая впервые в истории летних Олимпийских игр пройдет за пределами стадиона, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

Церемония открытия летних Олимпийских игр пройдет на реке Сена.

Согласно плану, более 160 лодок пройдут по реке Сена на протяжении почти 6 км. В церемонии могут принять участие спортсмены из более чем 200 делегаций.

Завершение церемонии состоится на эспланаде Трокадеро.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.