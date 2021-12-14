Лос-Анджелес, США, , 13:36 — REGNUM Модель и предпринимательница Ким Кардашьян «не желает мириться» с супругом, рэпером Канье Уэстом, с которым она находится в состоянии развода. Об этом 14 декабря пишет E!, ссылаясь на поданные ей в суд документы.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

«Непримиримые разногласия привели к непоправимому распаду брака, и нет возможности спасти брак с помощью консультаций или других средств», — говорится в документах. Как отмечает СМИ, в заявлении также указано, что Ким Кардашьян пойдёт на «любые условия», выдвинутые судом, лишь бы развестись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом. Позже она публично поддерживала супруга во время презентации его нового альбома Donda, а рэпер в свою очередь утверждал, что «восстановит семью».

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