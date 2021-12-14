Лондон, , 11:44 — REGNUM Спотовая цена газа в Европе во время торгов выросла на 5,3% и поднялась выше $1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки в $1 425 за 1 тыс. куб. м (122,195 евро за МВт ч).

Как сообщало ИА REGNUM, во время утренней сессии во вторник, 14 декабря, российский рынок ощутимо упал на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

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